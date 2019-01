Fulmine a ciel sereno: il Basket Lecco esonera coach Paternoster

Il presidente Antonio Tallarita lo ha rifatto. Dopo alcuni anni all'insegna della tranquillità tecnica, è tornato per una volta "mangia allenatori" come lo definimmo in passato, quando cambiava gli allenatori del suo Basket Lecco con estrema rapidità anche a stagione in corso.

La società bluceleste, affidandosi a un laconico comunicato, ha reso noto l'esonero di coach Antonio Paternoster, giunto in estate per il complicato dopo-Meneguzzo. «Ssd Arl Basket Lecco comunica - si legge nella nota - di aver sollevato Antonio Paternoster dall'incarico di capo allenatore della prima squadra. La società ringrazia Paternoster per il lavoro svolto. La prima squadra è stata affidata agli assistenti Paolo Gandini e Matteo Semoventa».

A lasciare interdetti è la tempistica con cui l'esonero si concretizza, due giorni dopo la splendida vittoria del Lecco sulla capolista del Girone B Cesena, secondo successo consecutivo che ha rilanciato le ambizioni di un piazzamento nei play-off in Serie B, vero obiettivo stagionale.

I "rumors" che giungono dal Bione disegnano una certa insoddisfazione del presidente per i risultati complessivamente sotto le aspettative. Ci si interroga, però, sul perché l'esonero non sia maturato invece dopo il deludente ko interno con Reggio Emilia. Forse la (ultima) domenica di festa non è stata così tranquilla come da fuori si pensava, o forse c'è altro. Le nostre rimangono supposizioni, perché dalla società non giunge alcuna conferma sulle cause dell'allontanamento. Non resta che l'immediato futuro: sulla panchina del Lecco, almeno per ora, guideranno Gandini e Semoventa.