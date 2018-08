Europei di Berlino, Simone Cairoli riporta in alto il decathlon italiano

Splendida prova di Simone Cairoli agli Europei di atltica Berlino. Il portacolori dell'Atletica Lecco si è fatto valere nella sua gara, il decathlon, firmando un risultato che resterà scolpito nella sua memoria (e non solo) con quattro cifre: 7.949, i punti del suo primato personale agognato per un'intera carriera, a sfiorare l'eccellente traguardo degli 8.000. Cairoli si è piazzato decimo nella gara vinta dal tedesco Arthur Abele.

Il 28enne - che alterna allenamento al lavoro di commesso in un negozio sportivo - ha vissuto una due giorni di grande qualità, firmando inoltre quattro personali su dieci discipline (7,49 nel lungo, 48.77 sui 400 metri, 4,60 nell’asta e 59,62 nel giavellotto) e due primati stagionali (2,05 nell’alto e 14.66 sui 110 hs).

«Doppia vita tra sport e lavoro, un po' come Batman»

«Prima di questo Europeo sapevo di valere tanto - ha spiegato Simone dal sito della Fidal - ma non così tanto. Questo è un risultato a cui puntavo per tutta la carriera sportiva. Mi sono ripreso a fatica dopo l'operazione, è stato un anno travagliato. Tra sport e lavoro, riesco a portare avanti una doppia vita, un po' come Batman: ci ho sempre scherzato su in questi anni, ma è divertente pensarci. Mi dispiace per il disco, senza quei 35 metri gli 8.000 potevano essere più vicini. Ora punto agli Assoluti di Pescara che saranno importanti per il ranking, sarebbe bello andare ai Mondiali del prossimo anno. Sono stravolto e contento. Le dieci gare del decathlon sono difficili, pesanti, ma danno un sacco di soddisfazione e non ne ho mai ricevuto così tanta come nel giro d’onore che ho fatto qui, davanti a tanta gente, piangendo di gioia».

Il suo Europeo a Berlino