Agli Europei di scherma Master il "lecchese" Riccardo Carmina

Soddisfazione per Riccardo Carmina e il Circolo della Scherma Lecco. Il veterano è stato infatti convocato per i prossimi Campionati europei Master, che si svolgeranno in Olanda dal 10 al 13 maggio.

Carmina difenderà i colori azzurri sia nella sciabola sia nel fioretto. Quest'ultima convocazione è una novità assoluta per il Circolo lecchese: mai un suo tesserato era stato infatti chiamato dalla Nazionale nell'arma del fioretto. Gli altri componenti delle squadre italiane sono: per la sciabola Paroli, Antinoro, Mauceri, Negro (titolari) Filippi Bocconi (riserve), mentre per il fioretto Galvan, Tiberi, Ferrario, Zuliani, Abati (titolari) e Belli, riserva insieme a Carmina.

Nel prossimo week-end altro appuntamento segnato in rosso sul calendario della stagione schermistica: i Campionati regionali Assoluti in tutte le armi a Brescia.