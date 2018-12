Il Coni Point Lecco premia cinquanta atleti e cinque squadre Under 21

Oltre 50 atleti Under 21 e cinque formazioni (tutte del Basket Costa Masnaga) riceveranno il premio dal Coni Point di Lecco in occasione della Festa dello sport provinciale che prevederà anche la consegna della Benemerenze del Coni. Appuntamento a giovedì 13 dicembre alle 20.30 in Sala Ticozzi.

L'iniziativa, organizzata con il contributo dalla Provincia di Lecco, renderà omaggio ai giovani atleti del nostro territorio che si sono distinti nelle varie discipline sportive nel corso del 2018, segnalati dalle rispettive Federazioni sportive provinciali. L'intento dell'iniziativa è valorizzare le eccellenze sportive del territorio e rendere omaggio ai giovani atleti lecchesi.

Nell'occasione saranno ricordati anche Dario Noseda, per la sua straordinaria impresa attraverso l'Atlantico a bordo di una piccola Star, e i compianti Renato Corbetta e Aurelio Foschini che tanto hanno fatto per lo sport lecchese. Il 13 novembre sarà inoltre il momento di consegnare le Benemerenze Sportive anno 2017 assegnate dal Coni Nazionale ad atleti, dirigenti e società sportive del territorio. In tutto saranno diciotto.

L'elenco dei premiati

1 Besana Veronica

2 Bernascioni Linda

3 Bonacina Andrea

4 Bonicelli Lorenzo

5 Brivio Alessandro

6 Cappello Davide

7 Castelnovo Nicolas

8 Castelnuovo Lorenzo

9 Charrouf Luca Imad

10 Chiodi Alessandro

11 Citterio Letizia

12 Colognesi Silvia

13 Colombo Gabriele

14 Colombo Igor

15 Combi Marco

16 Corbetta Renato a Ricordo

17 Corti Camilla

18 De Capitani Giorgia

19 Ferranti Romeo

20 Galimberti Iacopo

21 Foschini Aurelio a Ricordo

22 Galli Sara

23 Galluccio Lisa

24 Gamba Milena

25 Gatti Alessia

26 Ghirlandi Marco

27 Gianola Dionigi

28 Gilardi Sara

29 Gilardoni Lorenzo

30 Guerrera Lisa

31 Gusmini Massimiliano

32 Isacchi Cristina

33 Mandelli Abenezer

34 Manzocchi Benedetta

35 Mastalli Nicole

36 Meinardi Stefano

37 Monti Fabio

38 Noseda Dario alla carriera

39 Montini Mattia

40 N' Guessan Nancy

41 Nwakalor Lynda

42 Nwakalor Sylvia

43 Panizza Andrea

44 Panzeri Letizia

45 Papini Mattia

46 Pellizzari Alice

47 Pinchetti Beatrice

48 Radaelli Marco

49 Riva Gaia

50 Rota Andrea

51 Sala Ludovica

52 Savelli Sara

53 Schiavetti Nicolò

54 Soc. Basket Costa Under 14

55 Soc. Basket Costa Under 16

56 Soc. Basket Costa Under 18

57 Soc. Basket Costa Under 18 3x3

58 Soc. Uc Costa Masnaga

59 Spreafico Giulia

60 Torricelli Giacomo

61 Todeschini Laura

62 Valsecchi Gabriele

Le benemerenze Coni 2017

1 Todeschini Angelo

2 Nicolini Luca

3 Carsana Elisa

4 Pozzoni Giovanni

5 Manzoni Antonella

6 Spinelli Michele

7 Andreotti Michele

8 Mazoury

9 Ferrario Ines

10 Gnecchi Alessandro

11 Panizza Andrea

12 Pelacchi Giorgia

13 Petrella Luca

14 Pozzebon Irene

15 Secchi Carmen

16 Zanotta Cecilia

17 Zanotti Yuri

18 Scalia Silvia