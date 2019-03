Goggia e Tortu, selfie con Fontana: «Olimpiadi 2026, portiamo fortuna»

«Presidente, faccia una foto con noi. Le Fiamme Gialle le porteranno fortuna!». Così Sofia Goggia, campionessa dello sci azzurro del Gruppo della Guardia di Finanza, al pari del recordman italiano centometrista Filippo Tortu, si è rivolta questa mattina al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026.

Lo ha fatto giovedì mattina a margine dell'evento "Sport e legalità - la scuola in cattedra", organizzato, a Palazzo Lombardia, dalla Regione con la Guardia di Finanza e l'Ufficio Scolastico Regionale.

«Accetto volentieri il vostro invito - ha risposto il presidente Fontana - e colgo l'occasione per sottolineare un concetto che troppo spesso appare scontato e che invece non lo è: anche nello sport, soprattutto fra i giovani, è necessario affermare il principio della legalità declinato in tutte le sue forme. Campioni come Sofia Goggia e Filippo Tortu sono in questo senso un modello da seguire».

Gallery