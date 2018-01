Football: i Commandos Brianza vincono il titolo nazionale Csi-7

I Commandos Brianza lo hanno rifatto. Si sono rivestiti col tricolore. Dopo avere conquistato, lo scorso anno, il campionato Cif a nove giocatori, si sono ripetuti facendo proprio il Csi-7 League. A differenza della passata stagione, però, lo "scudetto" è arrivato di fronte al pubblico amico del Bione.

La squadra dell'head coach Andrea Rusconi ha battuto in finale gli Alligators Rovigo, per la terza volta in stagione. Netto il punteggio, 25-0, con una difesa blindata che non ha subito segnature per la terza partita consecutiva.

Dopo una fase di stallo in cui gli Alligators bloccano gli attacchi brianzoli, i padroni di casa riescono a sbloccarsi grazie a uno splendido touchdown su intercetto di Gianluca Mustillo. Aperte le danze, i Commandos non si fermano più e trovano altri due TD su lancio del quarterback Stefano Rusconi, a firma di Mirco Besana e Alessandro Morganti. Sul finale di partita, l'intercetto del cornerback Federico Galimberti chiude i conti. Di Matteo Brambilla l'unica conversione su corsa del quarterback.