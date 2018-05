Calcio Lecco: allo stadio sbarca il "Football Festival" dedicato ai più piccoli

Prosegue il lavoro del Settore Giovanile della Calcio Lecco 1912. Dato il “via” alle iscrizioni per il prossimo “Calcio Lecco City Camp”, il direttivo delle giovanili blucelesti ha deciso di istituire un Football Festival allo Stadio “Rigamonti-Ceppi” per venerdì 11, sabato 12, lunedì 14 e sabato 19 maggio. Un’opportunità per gli atleti nati dal 2006 al 2011 di giocare nel tempio del calcio cittadino e provinciale.

Questo il calendario:

venerdì 11 e lunedì 14 maggio

17.30-19.00 – Annate 2008 e 2009

18.30-20.00 – Annate 2006 e 2007

10.30-12.00 – Annate 2010 e 2011

Per informazioni si può contattare l’indirizzo e-mail giovanili@calciolecco1912.com oppure Andrea Lafranconi, Responsabile del Settore Giovanile, al numero 339 608 9883 (solo WhatsApp).