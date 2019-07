Il Bike Team Formaggilandia2 Malgrate brilla ancora una volta alla Gf Casartelli

Anche quest'anno il Bike Team Formaggilandia2 si è presentato in massa al via della Gran Fondo Fabio Casartelli, la corsa creata in memoria dello sfortunato corridore lombardo deceduto il 18 luglio 1995, a soli 24 anni, a causa di una caduta durante una discesa nella quindicesima tappa del Tour de France.

L'appuntamento alla Gran Fondo Fabio Casartelli è irrinunciabile nel calendario del Bike Team Formaggilandia2, anche grazie all'amicizia che legava Casartelli e il presidente del team Roberto Maggioni, compagni di squadra nella Domus 87 nel lontano 1992.

«Fabio era un ragazzo speciale e un vero amico - ricorda Maggioni - uno di quelli che sembrava sempre serio, ma in realtà sapeva divertirsi e far divertire gli altri. Partecipo a questa corsa da diversi anni, un modo per ricordarlo nella maniera che piaceva a entrambi, pedalando su una bicicletta».

Al via della corsa erano presenti circa quattrocento ciclisti, tra cui ventiquattro "formaggini". I percorsi erano tre, il breve, il medio - con salita fino al Ghisallo - e il lungo, che al Ghisallo aggiungeva anche il celebre Muro di Sormano.

Il Bike Team Formaggilandia2 ha vinto il premio come "squadra con più chilometri percorsi in totale". Per la formazione malgratese è il settimo trionfo. «Voglio dedicare questo premio a Fausto Brivio - conclude Maggioni - anche lui si era iscritto, ma non ha potuto partecipare a causa di un incidente. Poco prima della corsa è stato investito da una macchina, riportando diverse fratture alle costole e al radio. Gli auguro di tornare presto in sella con noi».