Calcio a 5: primo "hurrah" per il Lecco C5, i Saints ancora in vetta

Vincono entrambe le squadre lecchesi nel terzo turno di Serie B del futsal nazionale. Il Lecco di mister Esteban Arellano batte 4-2 l'Aosta soffrendo più del previsto, in via eccezionale a Cesana Brianza per l'indisponibilità del PalaTaurus.

I blucelesti partono forte e segnano al 6' con Moragas, poi subiscono la rimonta tra un brutto finale di primo tempo e uno spento inizio di ripresa. Di Urbano e De Stefano, negli ultimi cinque minuti, le reti che valgono la prima vittoria stagionale in campionato.

Altra vittoria per i Saints Pagnano. I brianzoli di Danilo Lemma espugnano d'autorità il campo del Rhibo Fossano 5-7. Mattatore dell'incontro Javito autore di una tripletta. In rete anche Zaninetti (2), Mauri e D'Aniello.

I Saints restano al comando della classifica del Girone A con 9 punti. Non perdono il passo però Pavia e Carmagnola: i primi hanno battuto 13-9 il Pgs Isola, i piemontesi sono passati 4-2 sul campo del Videoton Crema.