Calcio. Il Lecco ha finalmente scelto: Gaburro è il nuovo allenatore bluceleste

E' Marco Gaburro il nuovo allenatore della Calcio Lecco 1912. Il recente tecnico del Gozzano portato per la prima volta in Serie C, ha firmato il suo contratto con lo società bluceleste. La società di via Don Pozzi ha ufficializzato la notizia nella mattinata di domenica, chiudendo una parentesi, quella della successione a mister Alessio Tacchinardi, decisamente lunga.

Marco Gaburro nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Calcio Lecco 1912 S.r.l. è lieta di annunciare Marco Gaburro come nuovo tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2018/19. Nato a Verona il 23 giugno del 1973 e cresciuto a Pescantina, Gaburro inizia ad allenare in provincia di Mantova la Poggese Calcio. Successivamente siede sulle panchine di Mezzocorona, Portogruaro, Trento, AlbinoLeffe U19, Aurora Seriate, Pontisola, Caronnese e infine Gozzano, con il quale conquista una storica promozione in Serie C, che per la prima volta in 94 anni permetterà al club piemontese di approdare nel mondo del calcio professionistico.

A livello individuale vanta il record di essere stato il più giovane allenatore ad aver esordito su una panchina di C2 a soli 28 anni.

In bocca al lupo Marco e benvenuto a Lecco!