Italian Bowl: la finalissima di Sesto sarà commentata dalla voce di "Cine" Corti

Ci sarà un bel pezzo di lecchese al XXIX Italian Superbowl, finalissima milanese del Super Bowl in versione italiana: a fronteggiarsi saranno i Guelfi Firenze, che, dopo aver battuto i Giants Bolzano contro ogni pronostico, se la vedranno contro i Seamen padroni di casa e detentori del trofeo, arrivati in finale dopo la vittoria senza storia sui Lazio Ducks Football. Lo scontro sarà un must inedito per la finalissima italiana, una "prima" assoluta e spettacolare che sarà avrà tra i commentatori anche Gianluca "Cine" Corti, consigliere comunale a Lecco, grande sportivo praticante (basket, corsa, trail) da tempo ingaggiato dalla Fidaf Tv - la web tv ufficiale della Federazione Italiana di American Football - per commentare gli incontri della Prima Divisione, la "Serie A" del football nel nostro Paese.

L'atteso match si terrà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, messo a disposizione dalla Pro Sesto. Assistervi sarà il modo migliore per godersi lo scontro tra Luke Zahradka, italo-americano, Gianluca Santagostino (Seamen Milano) e Silas Nacita, trascinatore dei Guelfi Firenze nonchè MVP della stagione regolare. «Sarò lo speaker campo per conto di Havas Sport Entertaiment, che si occuperà per il terzo anno della gestione dell'evento ItalianBowl, nel corso della diretta di PMG Sport Online, che trasmetterà l'evento - ci spiega "Cine" -. Per Fidaf Tv, invece, farò il commento della finale di NineBowl che si giocherà venerdì alle ore 21, sempre all'interno dello stadio "Breda" di Sesto San Giovanni».

«Per me è un motivo d'orgoglio»

«Per me - racconta Gianluca - è sicuramente una fonte d'orgoglio poter partecipare in questa veste all'evento, che ho visto negli ultimi anni nei panni del tifoso. Essere protagonista, seppur non giocando, di un evento che ho sempre visto da fuori è una cosa che mi fa davvero piacere. Durante la serata ci saranno ospiti come Dolcenera, che canterà l'inno italiano e terrà l'Half Time Show della partita, e delle majorette di livello mondiale, le Kilgore College Rangerettes del Texas. Inoltre, dal 29 luglio al 4 agosto sarà impegnato come commentatore di Fidaf Tv all'Europeo Under 19 che si terrà a Bologna». Un bel riconoscimento per il lavoro di "Cine", apprezzato anche sul territorio e in varie location italiane per lo speakereggio effettuato alle partenze e agli arrivi di tante corse in montagna.

Italian Superbowl: l'albo d'oro

Queste le trentanove vincitrici del titolo nazionale assegnato con l'Italian Bowl:

12 Lions Bergamo

6 Frogs Legnano

5 Rhinos Milano

4 Panthers Parma

4 Seamen Milano

2 Phoenix San Lazzaro

1 Giants Bolzano

1 Pharaones Garbagnate

1 Doves Bologna

1 Warriors Bologna

1 Giaguari Torino