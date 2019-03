Giir di Mont: aprono le iscrizioni per la celebre gara di Premana

Il 1° aprile 2019 aprono le iscrizioni per la ventisettesima edizione del Giir di Mont, un’edizione che porterà con sé alcune novità, prima fra tutte il già anticipato ritorno del Giir come prova del circuito La Sportiva Mountain Running Cup.

L’apertura delle iscrizioni sarà, per chi ha già pianificato il calendario stagionale fino ad estate inoltrata, un modo per poter accedere alla quota agevolata, 30 euro fino al 31 maggio.

Stesso discorso per la sorella minore, il Mini Giir di Mont di 18 km, 25 euro fino a fine maggio.

Fra le gare del circuito La Sportiva, il Giir di Mont è senza dubbio classificabile fra le più toste, ragione per cui, ed ecco la prima importante novità, si è scelto di allargare ulteriormente i cancelli orari: 2h15 all’Alpe Vegessa, dopo 9 km, e 5h15 ai 23km dell’Alpe Premaniga.

Cambia anche l'orario di partenza

Un altro cambiamento, all’apparenza insignificante ma di fondamentale importanza per garantire l’arrivo degli ultimi in orario di sicurezza nonostante l’allargamento dei cancelli, riguarda gli orari di partenza. Inversione di tendenza: il via delle 7.45 per il Giir di Mont 32 km agevolerà gli atleti evitando la calura delle ore centrali della giornata; a seguire, ore 7.50 la partenza della Mini.

Per quanto riguarda quest’ultima, verrà inoltre eliminata dal percorso la discesa all’Alpe Piancalada (2 km in meno), andando così a ricalcare esattamente l’ultima parte del percorso della 32km.

Da ultimo, oltre ai tesserati Fidal e Runcard, potranno partecipare ad entrambe le gare anche i tesserati ai vari EPS, ovvero enti di promozione sportiva (CSEN, UISP, CSI e altri), come segnale di attenzione verso gli amatori (si rimanda al regolamento sul sito www.giirdimont.it per tutti i dettagli).

Per concludere, dopo il successo dello scorso anno del Baby Giir di Mont, ovvero la gara serale dei piccolissimi (che rimane confermato), per il 2019 è previsto anche un Giir di Mont "Junior", sempre il sabato, per i ragazzi troppo giovani per partecipare alla gara ufficiale.

Un Giir per tutti che, insieme alla garanzia della tradizionale presenza di parecchi big, al calore di Premana e al ricco montepremi, sarà ancora una volta festa, un fantastico weekend di sport ed emozioni.

Per le iscrizioni, ormai prossime all’apertura, e per tutte le news, vi invitiamo a seguire la pagina Facebook e il rinnovato sito www.giirdimont.it.

Le novità non finiscono qui. Stay tuned!