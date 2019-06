Il Giir di Mont si avvicina: arricchiti i premi per i partecipanti

Anche per il 2019 il Giir di Mont si prospetta gara generosa sotto diversi punti di vista. Confermato il montepremi complessivo del valore di 15mila euro, con premi in denaro ai primi venti uomini e alle prime cinque donne della 32 km; 2.500 euro per i due primi classificati (classifica maschile e femminile).

Importanti riconoscimenti sono previsti come da consuetudine anche per il Mini Giir di Mont 18 km, con la premiazione dei primi dieci classificati, uomini e donne. Non mancheranno i tradizionali premi della classifica parziale, per chi percorrerà nel minor tempo determinati tratti significativi dei 32 km del Giir.

Tra i premi anche i simboli del territorio

Di particolare rilievo la decisione del comitato organizzatore 2019 di prevedere un pacco gara unico per entrambe le distanze; a tutti i runner iscritti andrà un borsone sportivo DF Sport Specialist, personalizzato col logo Giir di Mont. Ma non poteva certo mancare un articolo da taglio, in nome della più rinomata e declamata tradizione premanese: un coltello Sanelli incrementerà il valore di un pacchetto che, considerati anche i servizi offerti agli atleti (servizio navetta, pranzo, docce, ristori e assistenza), può vantare una notevole generosità.

Se gli organizzatori hanno ritenuto di premiare con un pacco gara unico la volontà comune di mettersi in gioco, appare tuttavia doveroso riconoscere il merito di chi riesce a concludere i massacranti 32 km della gara lunga: ecco quindi che per il Giir di Mont 32 km è previsto anche un premio Finisher, una t-shirt Rock Experience da sfoggiare con orgoglio all'arrivo.

Da non dimenticare l’inserimento del Giir di Mont nel circuito La Sportiva Mountain Running Cup, per il quale sono previsti riconoscimenti altrettanto rilevanti, e la novità del Team di Mont, che vede in palio gli zainetti da trail Camp. Per tutti i dettagli e aggiornamenti si può consultare il sito web www.giirdimont.it e pagina Facebook Giir di Mont.