Ciclismo, il Giro Rosa mercoledì passerà da Lecco

Il Giro d'Italia torna a Lecco. Non, come nel 2012, arrivando ai Piani Resinelli, dove s'impose Matteo Rabottini, ma sarà la corsa in rosa a passare nel cuore della città nel corso della tappa Sovico-Gera Lario, sesto appuntamento del Giro d'Italia femminile. La gara, iniziata tre giorni or sono a Verbania, mercoledì 11 attraverserà Lecco passango da via Leonardo da Vinci e, poi, dal Lungolago, ma saranno vari i comuni del Lecchese che saranno interessati dal passaggio del serpentone in rosa.

Il “Giro Rosa” transiterà dal capoluogo intorno alle 13, dopidichè percorrerà la Strada Provinciale 72 da Abbadia fino a Colico, per poi raggiungere Gerola Alta, località dov'è stato fissato il traguardo della 6^ tappa che partirà da Sovico.

Il Giro prima passerà anche dai comuni lecchesi di Cassago, Cremella, Barzanò, Barzago, Castello Brianza, Dolzago, Oggiono, Galbiate, Civate, Valmadrera e Malgrate.

Arriva il Giro Rosa a Lecco: cambia la viabilità

Via Leonardo da Vinci e Lungolago, dalle ore 12.30 alle 14 dell'11 luglio temporanea sospensione della circolazione per passaggio del 29° giro ciclistico d'Italia femminile internazionale - 6° tappa: Sovico - Gerola Alta (Associazione Sportiva Dilettantistica 4 ERRE).

