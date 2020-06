Anche il Golf Club Lecco ospiterà una prova del Cpa Golf Challenge 2020

Ai blocchi di partenza la quarta edizione del Cpa Golf Challenge Trofeo Caloni Trasporti - Coppa AutoVanti. Il circuito di golf organizzato da Cancro Primo Aiuto Onlus tramite l’associazione sportiva "Oltre Cpa" è stato presentato al pubblico e alla stampa martedì 9 giugno nella cornice di Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco (Mb). La manifestazione, che ha avuto il patrocinio di Regione Lombardia e ha visto l'intervento del vicepresidente regionale Fabrizio Sala alla presentazione, prevede 16 gare aperte a golfisti non professionisti di ogni livello e di tutte le età in altrettanti Circoli di Lombardia, Piemonte e Sardegna.

Tappe e formula di gara

Prima tappa domenica 21 giugno al G.C. Circolo di Campagna Zoate (MI), la seconda domenica 28 giugno al G.C. Castello Tolcinasco (Mi). A seguire, dal mese di luglio al mese di ottobre, le gare a G.C. Castelconturbia (No), G.C. ì’Albenza (Bg), G.C. Villa Paradiso (Mi), G.C. Villa dìEste (Co), G.C. Bormio (So), G.C. Puntaldia (Nu), G.C. Lecco (Lc), G.C. La Pinetina (Co), G.C. Brianza (Mb), G.C. Barlassina (Mb), G.C. Molinetto (Mi), G.C. Milano (Mb), G.C. Carimate (Co), G.C. Varese (Va).

La formula di gioco è la Stableford 18 buche Hcp 3, con premi a ogni gara riservati al 1° Netto di 1ª - 2ª – 3ª Categoria, 1° Lordo, 2° Netto di 1° - 2° - 3°, 1° Under 16, 1° Ladies, 1° Seniores. Previsti anche premi speciali per Nearest To The Pin, Nearest To The Lay Up, migliori prime e seconde nove buche e una coinvolgente Putting Green Race - aperta anche a chi non partecipa alla gara ufficiale - con altri riconoscimenti ancora.

All'insegna della solidarietà

Pensato per avvicinare le persone alla pratica sportiva del golf e valorizzare le strutture che la diffondono, il Cancro Primo Aiuto Golf Challenge è soprattutto una manifestazione all'insegna della solidarietà e in particolare dell'aiuto concreto ai malati oncologici. A questo scopo, in alcune delle tappe previste dal calendario, la Onlus donerà dei veicoli a delle associazioni di volontariato del territorio che ne hanno la necessità per il trasporto di persone non autosufficienti o di personale medico nelle visite a domicilio.

«Dopo che nella prima parte dell'anno ci siamo concentrati ad affrontare l'emergenza Covid - ha affermato Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto - per assicurare continuità di assistenza ai malati oncologici che hanno vissuto una doppia difficoltà e per sostenere medici e infermieri impegnati nella lotta alla pandemia, adesso siamo contenti di poter tornare sul green con un nuovo grande evento di sport e solidarietà. Come l'anno scorso, infatti, doneremo delle auto ad alcune associazioni che si occupano di malati oncologici. Il circuito di golf è diventato un’importante opportunità per l'associazione - ha continuato Ferrari - sia per far conoscere le nostre attività e quindi dare sostegno agli ammalati, sia per raccogliere fondi a supporto delle nostre iniziative. Per questo un riconoscimento particolare va ai circoli di golf che ci ospiteranno e agli sponsor che sempre più numerosi ci sostengono: tutto questo è possibile grazie a loro».

Le gare del 4° Cpa Golf Challenge 2020 si svolgeranno nel rispetto delle regole sulla pandemia Covid-19 previste dalle autorità, dalla Federazione Golf e dei singoli Circoli ospitanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel mese di novembre, grazie alla collaborazione di Villa Walter Fontana, sede di rappresentanza di Cancro Primo Aiuto Onlus, è prevista una cerimonia di incontro e premiazione con invitati i vincitori delle singole gare e i rappresentanti dei Circoli golfistici.