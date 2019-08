Martino Goretti da leggenda: è ancora una volta campione del mondo

Infinito Martino Goretti. Il 33enne mandellese ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali in svolgimento a Linz, Austria: è il sesto trionfo iridato per il poliziotto cresciuto alla Canottieri Moto Guzzi, il primo in specialità non olimpiche, a bordo del Singolo Pesi leggeri.

Goretti ha condotto una gara superba, accelerando nella seconda metà sull'equipaggio ungherese e australiano, tagliando il traguardo per primo e riportando in Italia un titolo che mancava dal 2014. Per lui la soddisfazione della vittoria sperimentando un remo speciale, il RandallFoil.

Stefanoni si conferma sul podio

Altri lecchesi sugli scudi a Linz. Daniele Stefanoni (CC Aniene) ha conquistato il bronzo nella paracanoa, sul PR2 maschile, arrivando in scia a Olanda e Canada e davanti alla Spagna. Il 53enne ha così confermato il metallo conquistato nell'edizione dei Mondiali 2018.

Andrea Panizza (Fiamme Oro) è invece in finale nel Quattro di coppia, avendo già strappato il pass olimpico per Tokyo 2020.