Grignetta Vertical: in Grigna vincono ancora Boscacci e Cuminetti

Sono ancora Michele Boscacci (La Sportiva) e Silvia Cuminetti (Gr. Alpinistico Vertovese) a prendersi per primi la vetta della Grignetta al termine della quinta edizione della gara "only up" a lei dedicata, organizzata da GS Cometa. Poco meno di trecento persone sono partite dal "via" dei Piani Resinelli e hanno completato il breve e duro percorso (3.5 km di sviluppo e un dislivello positivo di oltre 900 metri).

Il campione del mondo di scialpinismo ha mancato il record della gara, stabilito da lui stesso nel 2017: 32'47"84 contro lo stratosferico 32'33"15 di 365 giorni fa. Alle sue spalle è arrivato Robert Antonioli (Esercito, 36'24"65), mentre al terzo posto si è classificato Eros Radaelli (Falchi Lecco, 36'35"91). Per quanto riguarda la gara fermminile, Cuminetti ha vinto con il tempo di 44'10", precedendo Martina Brambilla (Vam Race, 46'10"05) e Patrizia Pensa (Polisportiva Besanese, 46'50"66).

Gallery