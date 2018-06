Il Basket Lecco ricomincia da Paternoster: «Subito empatia con l'ambiente»

«Ho trovato subito empatia da parte del presidente, della società, dell'ambiente. Questo posto è bellissimo e sono qui per regalare emozioni alla gente, sperando di riempire il palazzetto».

Ha le idee chiare e grande entusiasmo Antonio Paternoster, nuovo coach del Basket Lecco che guiderà la squadra del presidente Antonio Tallarita in un'altra stagione in Serie B. L'obiettivo? «Riscattare la scorsa stagione, perché so che l'eliminazione al primo turno dei play-off brucia ancora - ha spiegato Paternoster giovedì sera al Bione, durante la presentazione - Prima raggiungeremo la salvezza, prima potremo pensare ai play-off e poi a giocarli da protagonisti».

Paternoster, reduce da esperienze di alto livello tra Serie A2 e B, è chiamato alla prima panchina nel Nord Italia. Un mondo nuovo, per lui, soprattutto il Girone B di Serie B, quello che «i numeri dicono essere il più competitivo in categoria».

Eppure il nuovo coach del Basket Lecco è un filo conduttore con i quattro anni di chi lo ha preceduto, Massimo Meneguzzo: garanzia di poter programmare un triennio di crescita, lavorando con molti giovani e facendo valere la propria conclamata qualità tecnica.

Accanto a lui, giovedì sera, il primo confermato Alberto Cacace, il ds Florinda Rotta e il presidente Tallarita. «Abbiamo detto che non saremmo tornati indietro, ma andati avanti: ecco perché abbiamo scelto coach Antonio Paternoster - ha spiegato il patron - C'è stata sintonia totale su tutto fin dal primo momento. C'è grande entusiasmo. È un allenatore vincente».

Il ds Florinda Rotta ha sottlineato: «Ringrazio Cacace che non ci ha pensato due volte a decidere di rimanere nonostante altre richieste. Per quanto riguarda lo staff che affiancherà coach Paternoster sono in corso delle valutazione». A livello di roster, il primo colpo ufficiale in entrata è la guardia Federico Di Prampero, in arrivo c'è il lungo Juan Manuel Caceres.

Gallery