Il Triathlon Sprint "Città di Lecco" è un affare per argentini

È andato in scena questa mattina, domenica, il tradizionale Triathlon Sprint Città di Lecco, giunto alla 17esima edizione su organizzazione di Spartacus Event.

A darsi battaglia, scaglionati in quattro batterie, oltre 600 atleti, chiamati ad affrontare tre manche: la prima di 750 metri a nuoto nel Golfo di Lecco, quindi 20 chilometri in bicicletta tra il lungolago e il centro città, la terza e ultima di corsa per 5 km.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella batteria Top maschile l'argentino Tomas Mateo Clivio (nel video il suo arrivo al traguardo) in 54'07" davanti al connazionale Adrian Nicolas Parada in 54'20" e al casatese Ivan Risti con 54'40".

Nel femminile successo di Beatrice Taverna in 1h05'00" su Laura Gatti (1h06'50") e Silvia Visaggi (1h07'10").

Grande novità di quest'anno il paratriathlon, con i tre migliori tempi firmati da Federico Sicura, Pier Alberto Buccoliero e Fian Filippo Mirabile.

La vincitrice al traguardo