Un mese e mezzo d'incontri per "Cine" Corti: 150 secondi per rivivere il meglio delle chiacchierate della "Fase 1"

La fase del lockdown ci ha insegnato un modo nuovo per incontrarci e passare il tempo insieme. Chi per ogni ramo di rispettiva competenza, in tanti si sono cimentati nelle dirette social o nelle interviste da remoto, mezzo più sicuro per produrre dei contenuti da destinare agli spettatori. Tra quelle più coinvolgenti del Lecchese vanno sicuramente inserite le live di Gianluca "Cine" Corti e della sua Cinesportevents: per cinquantacinque giorni quasi consecutivi vari esponenti dello sport, ma anche dell'Amministrazione comunale lecchese, si sono avvicendati nel suo salotto virtuale.

Ora che siamo entrati definitvamente nella "Fase 2" più blanda, Gianluca ha riassunto in 150 secondi i volti di atleti, amministratori e personaggi di vario genere che sono stati coinvolti nelle sue dirette. Le interviste integrali sono disponibili sul canale Youtube o su www.facebook.com/CineSportEvents.