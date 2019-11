Quaranta barche iscritte al Campionato invernale Interlaghi di vela. In palio il “Trofeo Canottieri Lecco”

In un clima tipicamente autunnale, ma con un buon vento da Sud, ha preso il via nel Golfo di Lecco l’edizione numero 45 del Campionato Invernale Interlaghi di vela con in palio il “Trofeo Canottieri Lecco”. Quaranta la barche iscritte.

Tre le prove disputate nella mattinata di ieri, sabato. Ci si attendeva il Tivano, vento da Nord, ed invece è arrivata la Breva, vento da Sud, che ha permesso comunque il regolare svolgimento del programma. In evidenza da subito il classe Fun “Funkallero” con al timone l’esperto Flavio Favini ed in pozzetto Enrico Neri e Stefano Lillia (armatore per i colori dello Yc Como/Mila): tre successi e filotto. Stesso risultato di tre su tre per il Meteor “La pulce d’acqua” timonata da Alessandro Tritto per il Circolo Vela Bellano. Più combattute le classi H22, Orza 6 e Orc A+B dove la lotta per il successo è apertissima.

Dopo le regate festa in Canottieri per l’apericena da “chef Alberto” ed estrazione dei premi per la lotteria benefica a favore di Flying Angels Foundation l’onlus specializzata nel trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati, nell’unico ospedale dove possano essere curati prima che sia troppo tardi.

La classifica provvisoria dopo le prime prove

Classe Fun: 1. Funkallero (Stefano Lillia - Cv Como/Mila – 1/1/1 i piazzamenti) ; 2. Cavalcastelle (Adriano Vitali – Cv Bellano – 2/3/2); 3. Maria Adele (Eugenio Maria Bischi – Cv Alto Lario Gravedona – 4/2/3).

Classe H22: 1. H22 Charter (Marco Frigerio – Canottieri Lecco – 1/3/1); 2. Alta Tensione (Alessandro De Felice – Cv Bellano – 2/1/3); 3. Hidrogeno Banco Desio (Davide Casetti – Lni Mandello Lario – 3/2/2).

Classe Meteor: 1. La Pulce d’acqua (Alessandro Tritto – Cv Bellano – 1/1/1); 2. Moulin Rouge (Niccolò Banfi – Sc Lecco – 3/4/2); 3. Marameo (Giorgio Cassanelli – Lni Mandello 2/5/4).

Classe Orza 6: 1. Nannje (Antonio Paolo Roggero – Orza 6 Monza -1/2/1); 2. Mago Merlino (Emilio Olivati – Orza 6 – 4/1/2); 3. Babayaga (Eleonora Cavallin – Orza 6 – 2/3/3).

Classe Orc A+B: 1. Neghenè (Fabio Proverbio – Top Vela Lago Maggiore – 1/1/4 – Melges 24); 2. Kong Grifone (Marco Stefanoni – Lni Mandello – 2/4/2 – J24); 3. Bruschetta (Sonia Ciceri – Cv Tivano – 3/6/1). Classe Orc B: 1. La Zia (Enea Beretta/Claudio La Cerra).

Oggi, domenica, ultima giornata di regate con in acqua dalle ore 8. Alle 14.30 la premiazione in Canottieri (foto Gianni Foraboschi).

Gallery