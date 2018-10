Agli Europei di karate in Russia bottino di quattro medaglie per i lecchesi

I karateka lecchesi brillano ancora una volta a livello internazionale. A Oryol, Russia, dal 18 al 22 ottobre si è svolto il 3° Campionato Europeo di Karate targato Iku (International karate Union).

Sul tatami presenti 17 Nazioni e più di 1.100 atleti per quello che è stato un grande evento sportivo. La Fuji-Yama Lecco del maestro Guido Rossini ha partecipato, causa concomitanza di impegni, con un solo allievo, il pluridecorato Matteo Corbetta che si è ben comportato in entrambe le categorie in cui era iscritto.

Un pizzico di delusione

Un po' stretto, a conti fatti, il terzo posto nei Kata Junior, la semifinale persa alle bandierine 3-2 lascia infatti l'amaro in bocca mentre nella semifinale Kata Senior il verdetto a bandierine 4-1 è da considerarsi corretto visto l'ottimo livello tecnico/atletico dell'avversario che ha poi vinto la categoria. Il bilancio della trasferta per il sodalizio lecchese - due bronzi - è comunque positivo, anche se dopo il titolo mondiale conquistato nel mese di giugno in Scozia sia Matteo sia il suo maestro puntavano al gradino più alto del podio.

Si è pur sempre trattato della prima esperienza internazionale in una federazione (Iku) in cui i parametri di valutazione sono leggermente diversi da quelli della Wukf. Il 4 novembre si terrà la 9^ edizione della Coppa Italia Uks nella quale Corbetta gareggerà in entrambe le specialità del Kata e del Kumite.

Camilla Corti fa "doppietta"

In Russia anche il Karate Okinawa Oggiono: appesi al chiodo i guanti della campionessa Stefania Burini, un'altra ragazzina del club del maestro Grazia Segatto, Camilla Corti (nelle foto sotto) di 18 anni, ha conquistato un secondo posto nel Kumite individuale cui ha sommato un terzo a squadre, portando il totale delle medaglie lecchesi a quattro.

Gallery