Ktm Protek Dama, buone notizie da Lagueglia: vince Calvetti, podi per Motalli, Huez, Botero e Fumarola

Una domenica di freddo, acqua, fango e buoni risultati per i portacolori del Team Ktm Protek Dama in quel di Laigueglia. Diversi, invece, i risultati per il Team Orobia di Robbiate, uscito con le ossa rotte dalla trasferta ligure. Nella località marina del savonese è andata in scena la 25° edizione del Trofeo Laigueglia Mtb Classic, gara Top Class per le categorie Elite e Campionato Giovanile di Società.

Il percorso era il classico, ormai ampiamente collaudato, che parte ed arriva al campo sportivo, quest’anno reso più impegnativo dal fango che ha creato non poche difficoltà ai bikers in gara. Nella gara Open femminile Serena Calvetti ha preso subito la testa della corsa e ha chiuso in prima posizione, terminando con una maschera di fango che l'ha resa rende quasi irriconoscibile.

Nella stessa categoria al maschile, buona la prova di Jhonnatan Botero Villegas, sua la piazza d’onore, dietro a Fontana, seguito dal compagno Denis Fumarola, chiude in settima posizione Beltain Schmid, a ruota Lorenzo Samparisi, ottavo, più attardato Edoardo Xillo, 16°, ritardato da una caduta all’utimo giro.

Bene anche Letizia Motalli, Junior, che ha gestito al meglio la sua gara e si ha conquistato un buon secondo posto, stessa posizione per il compagno di categoria Emanuele Huez; entrambi hanno vestito la maglia della Nazionale Azzurra, essendo stati convocati dal Ct Celestino per uno stage in preparazione delle gare delle Junior Series. Sempre tra gli Junior Manuel Meneghetti ha chiuso in 30° posizione. Per quanto riguarda il Team Alba Orobia, Ivan Gelmini è risalito fin alla 37esima posizione, mentre Andrea Galli ha collezionato due forature e una caduta.

Nelle categorie giovanili buona la prova degli arancioneri Ktm Protek Dama: Marta Zanga, Allieva 2° anno, termina in 4° posizione, stessa piazza di Mattia Beretta, sempre tra gli Allievi 2° anno, con il compagno di Team, Samuele Motta, 32°, tra gli Esordienti 2° anno, Matteo Bianchini, 36° e Tommaso Nalin, Esordienti 1° anno, 37°. Per quanto riguarda il Team Orobia, tra gli esordienti Davide Guzzonato si è difeso (12esimo) dopo una partenza sbagliata, mentre Riccardo Agazzi (Esordienti 1° anno) ha ciuso in tredicesima piazza nonostante le cadute. Oltre il trentesimo posto Mattia Vertemati, Mirko Di Falco e Marco Colombo; ritirati Matteo Buffa e Federico Forlani. Tra gli Allievi va male anche a Cristian Mapelli, ritirato, e per Nicolò Ferraiolo, nelle retrovie della classifica.

Giornata poco propizia per Fabrizio Panzeri, Domenico Valerio e Lorenzo Ferrario che non riescono a completare la gara per problemi vari, mentre per Tommaso Pandini una brutta caduta, all’ultimo giro, faceva pensare alla rottura di una mano, invece, fortunatamente, solo contusioni ed escoriazioni.

Gallery