La staffetta dello short track è d'argento: una medaglia per tre quarti valtellinese

Splendida medaglia d'argento per le azzurre dello short track nella staffetta (3.000 metri). Ai Giochi invernali di PuyeongChang il podio dell'Italia è per tre quarti "made in Valtellina". Arianna Fontana (Berbenno), Martina Valcepina (Sondalo), Lucia Peretti (Sondalo) e Cecilia Maffei (trentina) conquistano il secondo metallo più prezioso alle spalle dell'imprendibile Corea del Sud padrona di casa.

La finale ha riservato grandi emozioni e colpi di scena a non finire. Il primo per la carambola che ha coinvolto le atlete durante l'ultimo cambio di frazione, compresa Lucia Peretti, abile a rialzarsi prontamente e a tagliare il traguardo per terza.

La giuria, riguardando più volte il fotofinish e analizzando la caduta, ha assegnato l'argento all'Italia decidendo di squalificare Cina e Canada, promuovendo così al bronzo l'Olanda già vincitrice della finale B.

La Valtellina è in festa: per la sua grande campionessa Arianna Fontana è la seconda medaglia in queste Olimpiadi, mentre per le altre si tratta di una gioia immensa nell'arco di un'intera carriera.