"Bione", partito il primo lotto dei lavori: mani sull'area esterna

E' partito nelle scorse ore la prima parte dell'ingente intervento che inizierà a cambiare veramente il volto del vituperato centro sportivo comunale "Al Bione", uno dei grandi talloni d'Achille della città di Lecco. Ad annunciarlo un soddisfatto assessore allo sport Roberto Nigriello durante la Commissione IV, andata in scena nella serata di giovedì all'interno di Palazzo Bovara.

Come illustrato mesi fa durante una conferenza stampa tenuta congiuntamente a Martina Cambiaghi, assessore di Regione Lombardia, il Comune di Lecco ha iniziato a spendere parte dei 2,8 milioni di euro stanziati (1,3 milioni attraverso un mutuo, 750mila euro con un finanziamento di Regione Lombardia e altri 760mila euro grazie alla variazione di bilancio), per lavorare sull'area esterna; in particolare, saranno toccati rete fognaria (in realtà inesistente tra campo 2 e 5), campo da calcio numero uno, pista d'atletica, spogliatoi e altre piccole cose, non subito visibili all'occhio dell'utente. Nel frattempo, va verso la conclusione l'aggiornamento dei sottoservizi: già cambiate caldaia e porta d'accesso all'impianto, sono in corso le ultime rifiniture, il tutto per la cifra complessiva di 154mila euro; entro la fine di febbraio sarà tutto terminato.

Progetto esecutivo verso l'ultimazione

La prima fase dei lavori sull'area esterna dovrebbe chiudersi nel giro di tre settimane, "senza però provocare disagi all'utenza", ha spiegato Nigriello alla Commissione. Importante sarà anche la sostituzione degli attuali "spogliatoi" con dei prefabbricati di ultima generazione, della metratura di 30 metri quadrati ciascuno, in linea con le norme di CONI e FIGC. Attesissima è anche la realizzazione del fondo in erba sintetica di ultima generazione sul campo 1 (richiesta della associazioni sportive congiuntamente alla sostituzione delle reti che lo circondano), così come lo è anche la sostituzione della pista d'atletica, che diventerà blu ("per motivi estetici e di resistenza ai raggi solari") e potrà accogliere anche delle competizioni ufficiali.

Il progetto esecutivo è in fase di ultimazione, ma la questione non è destinata a protrarsi ancora per molto. Dopodichè, sarà bandita la gara d'appalto per ricercare l'azienda che poi eseguirà fisicamente il profondo intervento, "propedeutico alla futura riqualificazione totale del centro, per cui necessiteranno almeno altri 7-8 milioni", ha precisato infine l'assessore.

Danni dettati dal maltempo; in arrivo 170mila euro

Per quanto concerne i danni provocati a fine 2018 dalla tromba d’aria, Sport Management sta parlando con il perito incaricato dell’assicurazione. Il danno stimato è di circa 170mila euro: la cifrà verra investito per la sistemazione di tendoni dei campi da tennis, del tetto del palazzetto e della piscina.

Soddisfazione anche tra la minoranza

La relazione di Nigriello ha ottenuto sostanziale approvazione bipartisan tra i gruppi consigliari, eccezion fatta per qualche piccolo appunto, a partire da Filippo Boscagli del centrodestra ("Finalmente, tredici anni dopo la mia prima mozione vediamo metter mano a uno dei centri sportivi potenzialmente più belli d'Italia per grandezza e collocazione"), passando per Andrea Frigerio (PD, "Tanto di cappello per un comune che investe tre milioni sul proprio centro sportivo, non accade neanche in Serie A") e per Emilio Minuzzo (Forza Italia, "Un Comune che ha un centro così non può permettersi di non spenderci dei soldi. Meno male che si è, finalmente, riusciti a fare qualcosa").

Gallery