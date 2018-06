Calcio Lecco, proseguono i lavori al sintetico: rimosso il vecchio campo, iniziata la costruzione

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di posa del “sintetico” allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco.

I tecnici della Sofisport Srl, ditta che sta eseguendo le operazioni, sono al lavoro da poco più di una settimana e hanno rimosso completamente il vecchio tappeto in erba naturale. Completato il primo step “distruttivo”, è ora tempo di mettere in pratica il progetto voluto dal presidente Paolo Di Nunno e seguito giornalmente dal geometra Angelo Selva.

La seconda settimana di lavori, favorita dal bel tempo, proseguirà con la formazione delle quattro falde, la livellazione e la compattazione del terreno; contestualmente, verrà formata la trincea drenante con tubo microforato, verranno installati i pozzetti d’ispezione, verranno installati i drenaggi interrati, inizierà l’installazione dell’impianto d’irrigazione e verrà steso il “tessuto non tessuto“ impermeabile sotto lo strato di pietrisco 0/40, ovvero la ghiaia di grosse dimensioni cui verrà poi aggiunta la sabbia media e quella fine.

Lavori a buon punto

Allo stato attuale queste lavorazioni sono state già effettuate in larga parte nel tratto di fronte alla Curva Nord, eseguito dai quattro operai della ditta pisana e della ditta subappaltatrice Delfino, che per circa nove ore al giorno sono all’opera al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, rispettando le indicazioni fornite dalla livella meccanica, “giudice” che garantirà la buona riuscita della profonda opera di riqualificazione.

Quella iniziale è la fase più intensa dei lavori in corso presso l’impianto comunale, cui farà seguito il primo collaudo della Lega Nazionale Dilettanti, previsto per il 20 luglio: una volta controllata la soletta, i tecnici daranno il via libero per la posa del manto in erba sintetica di ultima generazione; superata anche questa fase, si terrà il collaudo finale e verrà concessa l’omologazione all’impianto, che a fine agosto dovrebbe ospitare la prima partita ufficiale, in Coppa Italia, dei blucelesti, prevista per il 26 agosto.