"LeBron James firma con la Np Olginate"! Il Pesce d'aprile lo regala la società

LeBron James, "the King", il re della Nba, ha scelto: troppo profonda la delusione per una stagione fuori dai play-off con i suoi Los Angeles Lakers. Ecco perché il più forte giocatore di pallacanestro di questa generazione, uno dei più grandi di ogni tempo, ha scelto una nuova, stimolante avventura: James ha infatti firmato un contratto per disputare la parte restante di stagione con la maglia della Nuova Pallacanestro Olginate, dove sarà guidato da un guru del basket come Massimo Meneguzzo. Obiettivo stimolante, raggiungere i play-off nella Serie B italiana.

L'arrivo del numero 23 è previsto questo pomeriggio alle ore 16 a Malpensa. Capitan Matteo Marinò ha così commentato: «Non sono preoccupato per il mio posto in squadra dopo l'arrivo di LeBron». Ma non è finita qui. Voci non ancora confemate danno sulla via di Olginate anche Kobe Bryant e Steve Nash, attratti dal progetto di Coach Meneguzzo.

La squadra è a otto vittorie in dieci partite

Fermi tutti! No. Non siamo impazziti. Semplicemente, stiamo al gioco. Oggi, 1° aprile, la Np Olginate ha pubblicato questa notizia in un post sulla propria pagina Facebook, come tradizionale "pesce d'aprile". Una goliardata accompagnata dagli hashtag #madiremai e #noicicrediamo che ben si addicono al finale di stagione biancoblu, con l'ottava vittoria nelle ultime dieci partite giunta sabato sera al PalaRavasio contro la capolista Cesena, 72-71 all'overtime.

La banda di Meneguzzo si è tirata fuori da una situazione critica, quando i play-out sembravano ormai scontati, e ora è in piena lotta per i play-off con tre giornate da disputare. Il tutto, sia chiaro, senza LeBron James. Che, a conti fatti, in riva all'Adda troverebbe uno stimolo non indifferente...