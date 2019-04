Klokpah e Ripamonti, due ori lecchesi ai Tricolori di canoa di fondo

Brillano i lecchesi ai Campionati italiani di canoa, specialità fondo, svoltisi a Mantova nelle acque dello Sparafucile. Kwadzo Klokpah si è laureato ancora una volta campione italiano dei 5.000 metri. L'atleta della Canottieri Lecco, derviese, si è imposto domenica scorsa nella gara valida per il titolo tricolore di paracanoa, a bordo del KL3 5.000, segnando il crono di 24'49″64 e anticipando Simone Giannini (Aisa Sport) e Daniele Nasole (Cc Ferrara).

Anche Nicola Ripamonti, ballabiese delle Fiamme gialle cresciuto alla scuola della Canottieri, ha portato a casa l'ennesimo titolo italiano nel fondo, sul K2 olimpico di Rio de Janeiro con Giulio Dressino: i finanzieri si sono imposti in 18'53"15 precedendo di un minuto la barca dell'reonautica Militare di Manfredi Rizza e Matteo Florio. Bronzo per l'equipaggio della Can. Comunali Firenze composto da Federico Urbani e Lorenzo Sodi.