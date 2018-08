Ore di attesa per Andrea Oriana: domani il probabile via alla Traversata della Manica

Un'altra impresa, forse la più desiderata in tutta la sua vita. Il giorno buono potrebbe essere domani, mercoledì 22 agosto 2018.

Andrea Oriana, 45 anni, tenterà di abbassare il record italiano della Traversata della Manica, replicando l'impresa che negli anni Settanta fu firmata da un altro nostro grande esponente del nuoto, Leo Callone. Il campione della Canottieri Lecco è a Dover in attesa del via libera della capitaneria per cominciare la traversata di 34 km sino a Calais.

Oriana, ex-olimpionico, primatista italiano nello stile delfino e mental coach, sta attendendo con il suo team buone notizie dalla capitaneria riguardo le condizioni meteo per partire (fino al 25 agosto) dalle scogliere di Dover e giungere in terra francese a Calais, attraversando 34 chilometri di oceano.

Diverse le difficoltà di nuotare nella Manica, dove l'acqua è mossa da forti correnti e la temperatura si attesta sui 15-16° C. A proteggere il campione lecchese ci sarà soltanto un leggero strato di grasso di balena spalmato sul corpo, mentre la barca dell'organizzazione della Channel Swimming & Piloting Federation lo seguirà a ogni bracciata.

Sulla sua pagina Facebook ufficiale è possibile seguire il diario quotidiano da Dover e, dopo la partenza, il live della traversata.