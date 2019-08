Calcio Lecco, la "prima" è da cancellare: l'Arezzo vola e chiude subito la pratica

Calcio Lecco leggera e battuta con ampio merito da un cinico e bell'Arezzo. I blucelesti, scesi in Toscana per affrontare il debutto stagionale in Serie C, pagano subito lo scotto della neopromossa e cadono sotto i forti colpi di Borghini, capitan Cutolo e Rolando; a poco servono i cinque cambi varati da mister Gaburro al termine dell'intervallo, che portano alla rete immediata del giovane Marchesi e a poc'altro. Ci sarebbe, a dirla tutta, anche un rigore negato a Capogna e mitigare le sensazioni negative che lascia in eredità il "Comunale", ma non può essere neanche lontanamente un alibi per una prova così negativa per un tempo intero.

SS Arezzo 3-1 Calcio Lecco 1912 (3-0)

Arezzo (4-2-4): Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Sereni; Tassi (dal 20′ s.t. Raja), Volpicelli; Belloni (dal 50′ s.t. Sussi), Cheddira (dal 20′ s.t. Caso), Cutolo (dal 41′ s.t. Mesina), Rolando. A disposizione: Daga, Mosti, Maestreli, Masetti, Sbarzella, Fracassini, Bruschi, Corrado. All. Daniele Di Donato.

Lecco (4-3-3): Bacci; Magonara (dal 1′ s.t. Marchesi), Malgrati, Merli Sala, Procopio; Scaccabarozzi (dal 1′ s.t. Vignati), Migliorini (dal 1′ s.t. Nacci), Segato; D’Anna (dal 1′ s.t. Giudici), Capogna, Maffei (dal 1′ s.t. Chinellato). A disposizione: Safarikas, Pedrocchi, Malvestiti, Samake, Alborghetti, Nivokazi, Moleri. All. Marco Gaburro.

Marcatori: Borghini (A) al 3′ p.t.; Cutolo (A) al 10′ p.t.; Rolando (A) al 27′ p.t.; Marchesi (L) al 12′ s.t.

Arbitro: Mario Saia di Palermo (Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento).

Note: spettatori 2.500 circa; ammoniti: Cheddira, Volpicelli, Baldan (A) e Procopio, Merli Sala, Segato, Chinellato (L); angoli: 3-4; recuperi: 1′ e 5′.

Gaburro: «Inadeguati in alcune fasi della partita»