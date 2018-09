Il Lecco C5 torna a giocare in città dopo tre anni. E lo fa vincendo

Mancava da tre anni in quella che, ai tempi della Serie A2, era diventata la sua casa ufficiale, anzi oseremmo dire "naturale". Perché il Lecco Calcio a 5, secondo la logica, dovrebbe sempre giocare a Lecco. Invece quell'esperienza in città restò una parentesi in un lungo peregrinare per la Brianza, prima a Rogeno e successivamente tra Annone e Cesana.

I blucelesti sabato 22 settembre sono tornati a calcare il parquet del PalaTaurus, rimettendo piede nel capoluogo. Lo faranno per tutta la stagione nel campionato di Serie B, ma per ora si accontentano del debutto vincente in Coppa della Divisione.

Battuti 4-3, al termine di una splendida partita arricchita da alcuni gol di pregevole fattura, i Saints Pagnano nel derby valido per il primo turno, con reti di Urbano (2), Villa Moragas per il Lecco e Javito (2) e Carabellese per i brianzoli.

Il Lecco passa il turno in Coppa della Divisione e si prepara così ad affrontare, sabato prossimo, il Real Cornaredo in Coppa Italia. Mentre l'esordio in campionato è in programma il 6 ottobre.