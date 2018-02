Il Basket Lecco vince a Faenza e avvicina il terzo posto in Serie B

Grandissima prova del Basket Lecco a Faenza. I blucelesti vincono 68-71 e infilano il terzo successo consecutivo, secondo in trasferta. E mantengono il quarto posto, salendo a soli due punti dalla terza, Piacenza sconfitta a Palermo.

L'avvio è estremamente equilibrato, con il break in favore della squadra ospite sul canestro di Balanzoni che vale l'11-14 a fine primo quarto. Nel secondo quarto, a scaldare la mano è l'uomo più atteso, l'ex di turno Alessandro Maccaferri che infila sei punti di fila. Faenza ha però una carta di altissimo livello da gettare sul tavolo, un top scorer come Mattia Venucci. È proprio lui a ricucire lo strappo per il 27-32 dell'intervallo.

Nel terzo periodo lo scarto viene recuperato e al 26' Perin impatta sul 40-40. Maccaferri è sul pezzo, Balanzoni allunga ma Faenza continua a tirare bene da fuori, questa volta con Iattoni e Venucci. È 50-50. Anche nel quarto periodo sono i tiri da tre a fare la differenza. Lecco se li prende e li realizza con più giocatori, per contrastare lo strapotere di Venucci che alla fine realizzerà 37 punti. Proprio lui pareggia a due minuti dalla sirena (62-62), ma è anche la serata di Maccaferri e ancora dalla distanza il play bluceleste trova i punti decisivi. Risultato finale 68-71. Lecco può continuare a sognare.

L'altra lecchese, la Np Olginate, butta via la vittoria in casa contro Forlì, cedendo 59-70.