Partita al "Bione" la prima "Lecco Sport Experience": due settimane di sport ed eventi

È stato il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, a dare il via alla “Lecco Sport Experience”.

Nel tardo pomeriggio di sabato al "Bione" si è tenuto il virtuale taglio del nastro della nuova iniziativa, messa in campo da Rugby Lecco, Pallavolo Picco Lecco, Basket Lecco, Atletica Lecco, Csi Lecco, Tennis Club Lecco, Maratona del Calcio, Gruppo Ragni di Lecco, Centro Danza & Movimento, Associazione Oltretutto 97.

Per due settimane il centro sportivo comunale ospiterà tanti eventi sportivi di varie discipline. Dopo i saluti istituzionali, è andato in scena uno spettacolo messo in scena dai giovani atleti del Centro Danza&Movimento, scuola di ballo con oltre trent’anni di presenza in città.

Vi proponiamo il video con alcuni momenti del saggio e il discorso integrale del sindaco Brivio.