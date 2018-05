"Lecco Sport Experience", in scena le piccole Olimpiadi al Bione

Due settimane di grande sport al Bione. Nasce "Lecco Sport Experience", prezioso esperimento di collaborazione polisportiva e aggregativa.

Da sabato 12 maggio a domenica 27 maggio il centro sportivo comunale del Bione ospiterà una serie di eventi sportivi organizzati nell'ambito di una rassegna di appuntamenti corredati da un ricco programma di momenti musicali e di aggregazione collaterali frutto della sinergia di una serie di realtà sportive del territorio con il patrocinio del Comune di Lecco, in collaborazione con Sport Management e con il contributo di Acel Service.

«Un'apprezzabile prima volta»

A unire le proprie forze sono Rugby Lecco, Pallavolo Picco Lecco, Basket Lecco, Atletica Lecco, Csi Lecco, Tennis Club Lecco, Maratona del Calcio, Gruppo Ragni di Lecco, Centro Danza & Movimento, Associazione Oltretutto 97. «Si tratta di una prima volta per una kermesse polisportiva di queste dimensioni - ha spiegato il sindaco Virginio Brivio - L'obiettivo è far sì che anche chi pratica un determinato sport inizi a interessarsi, e magari a praticare, ad altre discipline. Puntiamo a recuperare il valore collettivo dello sport».

«Sono molte felice di quest'evento - è il commento di Carla Silva, direttore del centro sportivo per Sport Management - Era un nostro obiettivo proporre una manifestazione di questo tipo, perché il Bione deve essere la casa degli sportivi lecchesi. Spero che in questi quindici giorni non emergano le criticità dell'impianto che ben conosciamo».

Sport per ogni gusto

Non mancheranno così momenti dedicati al rugby, con il torneo Città di Lecco in calendaro il 20 maggio (e il gemellaggio con i ragazzi di Macon, che saranno ospitati dalle famiglie lecchesi, in occasione dei 40 anni di gemmellag‏gio con il capoluogo), al basket, al calcio giovanile e alla Maratona del calcio, al volley, agli open day del Tennis Club Lecco.

«Sono un soldato che lavora tutti i giorni per lo sport lecchese - ha commentato il ds della Picco Lecco Alessandro Alippi - Per cui non posso che apprezzare questo evento e contribuire alla sua buona riuscita». «Viviamo qui tutti i giorni, tra partite e allenamenti, non potevamo mancare» gli ha fatto eco Paolo Galbiati, dirigente del Basket Lecco. Il calcio sarà presente con la Coppa del lago e la Maratona del calcio, i cui organizzatori, Giovanni Dossi e Luca Dossi, hanno ricordato che «partiamo dal calcio per aprirci ad altre proposte sportive, ma anche alla musica». Nel corso delle due settimane infatti saranno diversi gli appuntamenti musicali, con i Sera Rap, Arturo Fracassa, Aquaraja, Saxin' The City, Midnight train, Radiovasco Tribute band.

La kermesse godrà dell'appoggio di Acel Service, che dedica ogni anno il 30% del proprio budget pubblicitario a eventi sportivi.

