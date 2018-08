Calcio, lunedì Locatelli prende la strada dell'Emilia: lo aspetta il Sassuolo

Il futuro del lecchese, diviso tra Pescate e Galbiate, Manuel Locatelli, centrocampista classe '98 del Milan, sarà al Sassuolo. Dopo l'incontro tenutosi giovedì fa tra Carnevali, dg dei neroversi, e Leonardo, ds in pectore dei rossoneri, infatti, la trattativa per vedere il prodotto del settore giovanile rossonero alla corte di De Zerbi si chiuderà nella giornata di lunedì: le parti sempre più vicine e l'accordo è in vista anche con gli agenti del giocatore per un possibile trasferimento a titolo definitivo con ricompra in favore del club di via Aldo Rossi.

Locatelli, convocato per la sfida di stasera a Madrid contro il Real per il "Trofeo Bernabéu", ha deciso nella mattinata di sabato di non partire per la Spagna con i compagni, attendendo le visite mediche previste proprio nella giornata di lunedì. Quando, quindi, il suo futuro sarà ormai totalmente definito, con il classe '98 pronto a vivere una nuova esperienza in maglia Sassuolo.

Proprio alla società emiliana Locatelli realizzò il suo primo gol in Serie A: una vera e propria perla, messa a segno nell'ottobre del 2016, a coronamento di un'emozionante rimonta compiuta dai rossoneri. Si assottiglierà a breve, quindi, la pattuglia di lecchesi all'interno del nuovo Milan: in campo, tra poco, tornerà il terzino Andrea Conti, mentre nello staff di Gattuso c'è ancora spazio per il premanese Dino Tenderini, preparatore atletico.