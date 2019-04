Made in Lecco in Serie A: Lorenzo Maggioni alla prima direzione arbitrale nella massima serie

Sessant'anni e mezzo dopo l'ultima volta, un arbitro lecchese tornerà a dirigere una gara di Serie A. Accadrà domani, giovedì 4 aprile, quando il 35enne fischietto di Montevecchia, nativo di Merate, arbitrerà Sassuolo-Chievo Verona, partita valida per il trentesimo turno della massima serie calcistica italiana. Match che metterà di fronte l'ultima in classifica, i veronesi, contro gli emiliani, apparentemente tranquilli al quattordicesimo posto in graduatoria.

Sessantotto anni dopo Gino Cicardi

La carriera del fischietto della sezione Aia di Lecco ha avuto un'impennata negli ultimi anni: promosso dalla Serie D alla Can di Lega Pro solo cinque anni fa, ha diretto per quattro stagioni le gare della terza serie, dopodichè è stato promosso in cadetteria (Serie B) nel corso dell'ultima estate. Solo dieci mesi dopo, ecco spalancarsi le porte della massima serie, test per valutare le capacità di Maggioni anche al piano superiore.

L'ultima gara diretta da un fischietto locale risaliva al 4 novembre 1951, giorno di Palermo-Triestina arbitrata da Gino Cicardi, fondatore dell'odierna sezione Aia di Lecco.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!