Lorenzo Pirola, nuova stellina del calcio made in Lecco, in finale all'Europeo Under 17

C'è un cuore lecchese che batte tra quelli dell'Italia Under 17, che giovedì sera si è qualificata alla finale dell'Europeo di categoria rovesciando risultato e pronostico con la favoritissima Francia. Al centro della difesa ha brillato Lorenzo Pirola, talentino che l'Inter ha prelevato nel 2015 dalla Luciano Manara, storica società di Barzanò. Classe 2002, è uno dei perni della selezione del commissario tecnico Carmine Nunziata e degli Allievi guidati dall'allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta, con cui ha vinto il girone "B" e disputerà le fasi finali per aggiudicarsi il titolo di Campione d'Italia.

Il giovane Pirola nel corso della semifinale (foto figc.it)

Dalla Casatese alla finale europea

Facente parte della florida annata 2002 dell'Inter, Lorenzo Pirola arrivò in nerazzurro 2015 in sostituzione dell'appena ceduto Mazzone. Mancino, fratello gemello di Carlo, portiere del Torino, s'impose pian piano nelle fila dei Giovanissimi, si è distinto per una marcatura ferrea sull'uomo e una capacità di saperlo anticipare non comune, unite a una spiccata capacità nel colpo di testa e a un'acume tattico difficilmente rintracciabile nei pari ruolo.

Residente a Casatenovo, figlio di papà Marco e mamma Cristina, con il gemello Carlo è passato da Casatese, Missaglia e Cosov di Villasanta prima di proseguire, in solitario, nelle fila della Luciano Manara, scartato dal Como (a differenza del fratello) al termine di un provino. Scelto dal Direttore Sportivo Roberto Fumagalli (contestualmente allenatore nelle giovanili interiste), dopo solo una stagione viene trasferito tra le fila dei nerazzurri.

Qui, per Pirola, inizia una crescita rapida e costante: diventa titolare e indossa la maglia della Nazionale, convocato nella rappresentativa Under 15 a febbraio 2017, età 14 anni 11 mesi 25 giorni. Mendo di un anno dopo, a 15 anni 6 mesi 23 giorni, è già in campo con l'Under 17, con cui, domenica alle 17.30, proverà a conquistare il titolo continentale.

