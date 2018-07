Calcio, grande soddisfazione per l'AIA di Lecco: Maggioni e Mokhtar promossi in Serie B

Era in “odore” di promozione da tutto l’anno: Lorenzo Maggioni entra a far parte della Can di Serie B dopo quattro anni di terza serie. Promosso anche Gamal Mokhtar, guardialinee.

Il fischietto lecchese, 34 anni, a partire dalla stagione 2018/2019 farà parte della “squadra” che arbitrerà nella seconda serie italiana, esordendovi dopo quattro anni passati ad arbitrare in Lega Pro/Serie C. Il fischietto lecchese sarà accompagnato, in questa promozione, dal guardialinee Gamal Mokhtar.

L’AIA Lecco: «Giornata storica»

Felicissima, ovviamente, l’AIA di Lecco, che ha affidato a una nota il proprio commento: «Giornataepica per la nostra sezione. Doppio passaggio in cadetteria per i nostri associati Lorenzo Maggioni, neo immesso tra gli arbitri della CAN B, e Gamal Mokhtar, neo immesso tra gli assistenti. Entrambi i colleghi hanno vissuto in coppia e da vicino il loro percorso in Lega Pro che è culminato con l’impeccabile direzione della semifinale play off Catania-Siena. Oggi pomeriggio il comunicato ufficiale dell’AIA: Lorenzo e Gamal sono in Serie B! Indescrivibile la gioia del Presidente di Sezione Stefano Giampaolo, che si unisce all’emozione e alla felicità di tutta la sezione. Un grande successo frutto di un lavoro serio, continuativo e determinato, ma frutto anche di una grandissima passione! Siamo fieri di voi!».

La Commissione Can Pro:

Danilo Giannoccaro di Lecce ma risiede da anni ad Ascoli Piceno

Maurizio Ciampi di Roma

Renato Faverani di Lodi

Paolo Calcagno di Nichelino

Gli arbitri promossi in B:

Federico Dionisi (29) de L’Aquila, Lorenzo Maggioni (34) di Lecco, Luca Massimi (29) di Termoli, Alessandro Prontera (32) di Bologna, Manuel Volpi (30) di Arezzo.

Gli assistenti promossi in B:

Salvatore Affatato di Vercelli

Filippo Bercigli di Valdarno

Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni

Giuseppe Macaddino di Pesaro

Daniele Marchi di Bologna

Gamal Mokhtar di Lecco

Marcello Rossi di Novara

