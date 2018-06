Chiusa la sesta Maratona del Calcio. Vince il Nord, da lunedì si lavora allo stadio

Si è conclusa con la vittoria del Nord la sesta Maratona del Calcio dello Stadio "Rigamonti-Ceppi". 36 ore e altrettante partite con il tema "Nord vs Sud" e la solidarietà del Palio del Beato Serafino sul fondo: con il ricavato della manifestazione è stato donato un pullmino che verrà destinato alla Nazionale Terremotati, che è scesa in campo durante la lunga sequenza di gare.

La partita tra l'Amministrazione comunale, scesa in campo per il match finale (19-20), e la rappresentativa dell'Aia Lecco ha chiuso il lungo programma: a imporsi sono stati i governanti della città di Lecco, che hanno avuto la meglio sugli avversari con il risultato di 3-1. In rete anche il consigliere Roberto Nigriello, tifoso bluceleste che ha giocato in un giorno storico per lo stadio cittadino: domattina, infatti, le ruspe inizieranno a lavorare per tramutare il manto in erba naturale in quello misto.

La Maratona, come detto, è stata vinta dalla formazione Nord con il punteggio complessivo di 98-89.

Gallery