Domenica 4 si terrà a Lecco la 5^ Maratonina d’Autunno around Lakes, la gara agonistica e amatoriale che si svolgerà lungo il Lago di Garlate. La partenza della gara agonistica di 21 km è prevista alle 10 mentre quella amatoriale di 14 km alle 10.30. Premiazione in programma per le 12.30.