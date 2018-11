Maratonina d'Autunno, trionfano Nasef e Galimberti

Grande successo per la Maratonina d'Autunno disputatasi oggi a Lecco con partenza e arrivo in Viale Brodolini (zona PalaTaurus). A organizzare, come sempre, Spartacus Events.

Hanno partecipato in 600 lungo i 21 km del percorso cittadino. La vittoria al maschile è andata ad Ahmed Nasef (Atletica Desio) in 1h 11' 36" in volata davanti a Tarif Bamaarouf (Atletica Desio) in 1h 11' 39" e Roberto Dimiccoli (Us San Maurizio) in 1h 12' 17".

A livello femminile successo di Sara Galimberti (Bracco Atletica) in 1h 18' 31" su Antonella Sirtori (Als Cremella) in 1h 30' 07" e Simona Fazzini (Premana) in 1h 30' 23". Quarta un'indomita Valeria Vergani (Evolution Sport Team).