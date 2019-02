Mille partecipanti e assalto al record: riparte l'avvicinamento alla Maratonina di Lecco

La Sala Consigliare del Comune di Lecco ha accolto la conferenza stampa di presentazione della Maratonina di Lecco, giunta alla dodicesima edizione. L'appuntamento è fissato per domenica 3 marzo con l'ormai tradizionale competizione agonistica e promozionale che si snoda lungo l’incantevole scenario del lungolago cittadino, con partenza e arrivo in piazza Cermenati. Inserita nel calendario nazionale della FIDAL - Federazione Italiana Atletica Leggera, la Half Marathon prenderà le mosse dal centro cittadino di Lecco alle 9.30, insieme alla promozionale, per la quale i chilometri da percorrere saranno dieci.

«La maratonina sarà un importante momento di sport per la città e per tutti i partecipanti, un appuntamento consolidato nel panorama podistico lecchese, nonché un evento nazionale FIDAL - spiega Roberto Nigriello, assessore comunale allo sport -. Visto il grande numero di concorrenti sarà anche un momento in cui sport e turismo si sposeranno nelle vie del centro. Il mio augurio è che possa essere una bella giornata di sole e sport in una splendida cornice, quella del nostro lungolago. La chiusura del centro attira spesso delle critiche da parte dei commercianti, ma per cinquecento atleti in gara ne vale la pena. Non si tiene mai conto del fatto che lo sport genera indotto e turismo, non tante gare richiamano parecchia gente».

Assalto al record

Nel mirino dei più forti runner attesi all’edizione numero 12 della corsa nata nel 2008, i record assoluti di 1h 05’ 26” realizzato da Lahcen Mokraji nel 2012 per gli uomini e di 1h 14’ 50” di Laura Giordano per le donne, proprio in occasione della 1^ edizione. Il percorso si snoda lungo un tracciato completamente pianeggiante, su di un doppio giro, che consente anche al pubblico una migliore visibilità della gara. Le iscrizioni restano aperte e l’obiettivo degli organizzatori è quello di superare quota mille partenti, record segnato nel 2008, quando in programma era stata prevista anche la maratona.

Renzo Straniero, presidente della Spartacus Triathlon Lecco, si è così espresso: «Dopo ben undici felici edizioni sono lieto di poter riconfermare che la Maratonina di Lecco si presenta ancora una volta tra le più affascinanti e veloci half d'Europa grazie al tracciato completamente pianeggiante e al contesto architettonico-paesaggistico inimitabile. Per questa edizione si punta al numero di 1000 partenti, sono sicuro che assisteremo a un entusiasmante attacco al record della gara grazie ad una decina di atleti iscritti che vantano tempi sotto 1h 04'. La presenza di questi top runner sono la testimonianza della bontà tecnica della manifestazione che con la 10,540 km aperta si trasformerà in una grande festa e in una ottima occasione di promozione turistica del territorio».

Presenti in sala anche Giampaolo Riva, presidente FIDAL Como-Lecco, Giovanni Mauri, presidente FIDAL Lombardia, Walter Milani, presidente 3Life ASD, Sabrina Mauri, rappresentante di Palataurus, Angelo Malighetti, funzionario responsabile del servizio sport, turismo e tempo libero, e Giovanni Colombo, consigliere comunale.

L'albo d'oro della Maratonina di Lecco

2008. Marco De Gasperi 1H06’16’’ – Laura Giordano 1H14’50”

2009. Rached Amor 1H07’03’’ – Paola Testa 1H22’07”

2010. Silvio Gatti 1H06’00’’ – Paola Testa 1H18’45”

2011. Mohamed Hajjy 1H06’43’’ – Stefania Benedetti 1H17’36”

2012. Lahcen Mokraji 1H05’26’’ – Lorenza Combi 1H23’24”

2013. Ahmed Nasef 1H09’35’’ – Ivana Iozzia 1H18’58”

2014. Graziano Zugnoni 1H11’32’’ – Katia Figini 1H24’44”

2015. Jamel Chatbi 1H06’50’’ – Elisa Desco 1H17’27”

2016. Lahcen Mokraji 1H09’53’’ – Alessia Zecca 1H22’43”

2017. Ahmed Ouhda 1H08’21’’ – Francesca Rusconi 1H28’11”

2018. Gideon Kiplagat Kurgat 1H07’13’’ – Clementine Mukandanga 1H17’21’’

