Marco Radaelli, che classe: ancora una volta campione europeo di Bmx

Marco Radaelli lo ha rifatto. Si è confermato campione d'Europa - nella sua categoria - della prova di Bmx. Dopo il trionfo di dodici mesi fa a Bordeaux, il 15enne garlatese del team Bicimania si è ripetuto a Sarrians, in Provenza, a conferma che l'aria francese riesce a esaltarlo.

Hanno partecipato in tutto 1.700 iscritti nelle varie categorie. A contendere il titolo a Marco tra gli Allievi I° anno un centinaio di coetanei. «La pista è bellissima ed è stata rifatta a nuovo per l'occasione - racconta il padre e allenatore di Marco, Andrea Radaelli - I ragazzi hanno corso con un caldo allucinante, circa 37° C. Marco ha vinto le sue tre batterie di qualifica, quindi si è ripetuto nei quarti e nella semifinale. Alla finale sono arrivati gli otto più forti, tra cui sei francesi e il campione del mondo in carica Joris Beguin che era da parte a Marco».

Radaelli, come si può vedere nel video, non ha per nulla tremato: dopo una partenza spalla a spalla con l'iridato ha messo il turbo e fatto gara a sé, tagliando per primo il traguardo.

«Le sensazioni sono molto positive - prosegue Radaelli - anche perché quest'anno ha avuto due infortuni, la frattura di un osso di una mano e due costole incrinate, che lo hanno rallentato e ne hanno abbattuto il morale. Vincere qui è stato molto importante anche per riscattare lo sfortunato Mondiale di Baku, in Azerbaigian, dello scorso giugno, con Marco fuori dai giochi nei quarti di finale a causa di uno scontro di gara».