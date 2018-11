Marinello, il colpo di mercato del Lecco cala il jolly a 2" dalla sirena

Quando il mercato si rivela azzeccato. Basket Lecco e Np Olginate possono rassicurarsi: la prima impressione dei due colpi piazzati nella giornata di sabato 17 novembre, Roberto Marinello in bluceleste e Alessandro Marra in biancoblu, è ottima.

I biancoblu sono stati sconfitti a Lugo 80-72: un ko pesantissimo per la classifica nel Girone B di Serie B, quinto consecutivo, giunto al termine di un match in cui per metà la squadra di Massimo Meneguzzo era rimasta in partita. L'esordio di Marra, però, è da ricordare: 24 punti con 6 rimbalzi, 4 assist e il 55,6% dal campo.

Domenica pomeriggio il Basket Lecco ha domato Crema nella maniera più rischiosa possibile. Dopo avere praticamente condotto per 39', toccando anche un vantaggio di 20 punti nel terzo periodo e il +15' al 34', i blucelesti di coach Antonio Paternoster si sono bloccati, come accaduto in altre occasioni, facendosi rimontare.

Crema dalla lunetta si è portata a un solo possesso a 7″ dalla conclusione. Gianninoni in sospensione ha trovato il canestro del clamoroso sorpasso. Ci ha pensato il volto nuovo, Marinello, mvp del match: dalla rimessa dopo il time-out palla al neobluceleste che senza ritmo ha letteralmente inventato il tiro della vittoria 85-84.

Due punti d'oro per la classifica. E sabato prossimo al PalaRavasio arriva il primo derby stagionale fra le due lecchesi.