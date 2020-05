Gil Marques non è più l’allenatore del Lecco Calcio a 5. A comunicare l’addio è stata la società bluceleste, che parla di «decisione sofferta, presa di comune accordo tra le due parti».

Marques, dopo avere conquistato tre storiche salvezze in Serie A2 con il Lecco nel triennio compreso tra il 2013 e il 2015, era stato richiamato nel febbraio 2019 per sostituire l’allenatore-giocatore Esteban Arellano, portando a termine la scorsa stagione in Serie B con un quarto posto che era valso l’accesso ai play-off, poi persi contro l'Elledì Carmagnola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confermato sulla panchina bluceleste anche per la stagione appena ufficialmente conclusa, le gioie maggiori sono arrivate negli ultimi mesi soprattutto con la formazione Under 19, portata ai play-off nazionali di categoria, poi non disputati a causa della nota emergenza sanitaria. La società bluceleste ha ringraziato il tecnico, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera.