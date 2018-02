"Non ci sono le condizioni": annullato il Melloblocco 2018

Non ci sarà il Melloblocco 2018. L’Associazione Operatori Val Masino, che ha organizzato per otto anni il celebre meeting internazionale di arrampicata sportiva e bouldering ha fatto sapere che «Non sussistono le condizioni necessarie per organizzare la manifestazione internazionale e garantire gli elevati standard tecnici delle passate edizioni».

E aggiunge: «Considerata infatti l’importanza assunta negli anni da questo evento in termini numerici e la complessità organizzativa di un appuntamento internazionale di questa portata, l’Associazione Operatori Val Masino ha pertanto deliberato, pur riscontrando ancora un notevole favore da parte dei partecipanti e delle aziende che sostengono la manifestazione, di non potersi assumere l’onere di organizzare il Melloblocco edizione 2018. Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno contribuito a far crescere l’evento nel corso di questi anni, riuscendo a coinvolgere un numero di partecipanti e di aziende del settore outdoor di tutto rispetto nel panorama delle manifestazioni internazionali di arrampicata-bouldering. Il Comitato Organizzatore con il sostegno degli storici referenti tecnici (Michele Comi, Nicola Noè, Stefano Scetti e Simone Pedeferri) ha svolto, in questi anni, un lavoro egregio facendo diventare Melloblocco una manifestazione di riferimento nel panorama mondiale del bouldering” concludono.»