Pienone per il Memorial "Pensotti": vincono il Politecnico tra i grandi e il Lecco tra i piccoli

Successo strepitoso per la 6° edizione del “Memorial Matteo Pensotti”, che ha radunato tantissimi gli amici, gli sportivi e le famiglie che hanno reso possibile il successo di questa manifestazione.

Sul campo del Laorca si sono svolte le partite di pallavolo, dei Pulcini 2008/2009 e degli Open, con grande amicizia e correttezza. Una numerosa tifoseria ha seguito gioiosamente le partite. Novità dell'anno è stata la disputata di un mini torneo di pallavolo, tenutosi nella giornata di giovedì 6 settembre.

Per quanto riguarda il calcio, si è aggiudicata il torneo degli Open la squadra del Politecnico, che ha battuto MR7 in finale (terzo posto per la Lecco Alta e quarto per l'Aurora VZone), mentre il trofeo relativo alla categoria Pulcini 2008/2009 è andato alla squadra della Calcio Lecco 1912. Tra i grandi i migliori realizzatori sono stati Roberto Mandola e Cecchin Claudio, mentre il premio miglior portiere è andato a Simone Brigatti.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare «di cuore la parrocchia, il gruppo sportivo “Lecco Alta” per l'appoggio, il C.S.I. e tutti i volontari che hanno lavorato per il successo della manifestazione».