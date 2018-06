Meneguzzo è il nuovo allenatore della Pallacanestro Olginate

Alla fine il matrimonio si farà. Anzi, si è già fatto. Massimo Meneguzzo è il nuovo allenatore della Np Olginate. Va così a buon fine il corteggiamento della società biancoblu all'ex coach del Basket Lecco, che dopo quattro anni sulla panchina bluceleste si sposta di sette chilometri lungo le rive dell'Adda per sposare il progetto olginatese. Un progetto che con ogni probabilità ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione maturata nei play-out e un probabile ripescaggio (la domanda è già stata formulata).

Fondamentale l'ultimo incontro, andato in scena nella serata di sabato, in cui Meneguzzo ha sciolto ogni riserva. «Ho riflettuto a lungo, ho mollato tutte le altre piste e ho scelto Olginate - spiega Meneguzzo - C'è una buona progettualità e l'offerta è soddisfacente. Proveremo a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, crescendo un gruppo giovane. L'approccio che i dirigenti mi hanno riservato mi ha fatto sentire parte importante dei loro piani. Avevo offerte buonissime ma preferisco restare qui».

Il tecnico verrà accontentato nella principale richiesta, ovvero allenamenti quotidiani. «Cambieremo le modalità di lavoro, com'era accaduto quattro anni fa a Lecco». Sul mercato, come si muoverà Olginate? «Vedremo. Io credo che la chiave potrebbe essere la conferma di Marinò e Tagliabue, per il resto aspettiamo. Molti giocatori che conosco bene e avevo già contattato erano in attesa di capire dove sarei andato. Adesso resta da capire se avremo la possibilità di ingaggiarli. L'idea è di costruire una squadra estremamente giovane».