Valmadrera, il Trofeo Gargiulo inaugura il Mese dello Sport

Anche per il 2018 previste oltre 40 manifestazioni per l'abituale edizione del Mese dello Sport organizzata dal Comune di Valmadrera in collaborazione con le diverse società sportive.

In fase di presentaziome della kermesse, il sindaco Donatella Crippa ha ringraziato le diverse associazioni e ricordato l'importanza dello sport nella realtà sociale di Valmadrera. A seguire l'assessore allo sport Antonio Rusconi ha ricordato come non sia scontato un rapporto di collaborazione così fattivo tra le diverse società sportive e infine Francesco Barbuto, presidente della Consulta dello sport, ha illustrato le diverse manifestazioni a cominciare dalla gara di Triathlon e del torneo di calcio Franco Gargiulo che si sono poi svolte domenica pomeriggio.

La Polisportiva si impone su Barzago e Manara

Il torneo, dedicato al titolare dei Mobilificio Promessi Sposi, tuttora sponsor della prima squadra della Polisportiva Valmadrera, ha visto trionfare i padroni di casa.

Il primo incontro ha visto protagonisti gli Juniores regionali di Manara e Barzago. Bella partita con vantaggio iniziale degli atleti di Barzanò, pareggio su punizione del Barzago e vittoria dei primi su rigore. Nell'incontro successivo degli arancioni del Valmadrera vittoria sul Barzago 1-0 . Nella partita decisiva, il Valmadrera si è imposto ancora di misura sul Manara.

A fine torneo le premiazioni con il sindaco Donatella Crippa, l'assessore allo Sport Antonio Rusconi, Agnese Innocenti Gargiulo, titolare del Mobilificio Promessi Sposi, Francesco Barbuto, presidente della Consulta dello Sport e Antonio Monti, presidente della Polisportiva Valmadrera.

Gallery