544 giorni dopo, Andrea Conti torna titolare ed è subito decisivo

Bentornato, Andrea Conti! Il giovane, classe 1994, terzino destro lecchese è tornato a vestire dal primo minuto la maglia del Milan nella gara contro l'Empoli, avvenimento che mancava dallo scorso 23 agosto 2017. A metà settembre il fattaccio: il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro fece "crack", aprendo un calvario lungo un anno e mezzo, interrotto solo parzialmente a novembre 2018, quando scese in campo con la Primavera, e definitivamente nella serata di venerdì 22 febbraio 2019.

Novanta minuti e assist a Castillejo

Stasera, il lecchese di Bonaicina è tornato a giocare da titolare e, in aggiunta, ha servito a Samuel Castillejo il pallone giusto per chiudere la partita sul risultato di 3-0, avvenimento già andato in scena nei mesi scorsi, ma a gara in corso, al "Marassi" di Genova. Novanta e oltre i minuti di permanenza in campo di Conti, definitivamente recuperato dopo la lunga inattività e gli spezzoni concessigli da mister Gattuso nel corso degli scorsi mesi.

"Fisicamente sto bene"

Nel pre partita di Milan-Empoli, Andrea Conti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Fisicamente sto bene, non so se sono al 100% e potrò dirlo solo dopo la partita. Più gioco più ritrovo fiducia, al momento ho solo giocato spezzoni, vedremo oggi come andrà".